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Serdar Ortaç konuyla ilgili olarak hesabından şunları yazdı:

"Serdar Ortaç İrlanda vatandaşı oldu diye dedikodu çıkmış. İstesem de İrlanda vatandaşı olamam, orada yaşamam lazım ayrıca biz Türkiye'de yaşamaktan çok memnunuz."