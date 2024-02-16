Serpil Örümcer kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Serpil Örümcer hayatı ve biyografisi

MADDİ SIKINTILAR ÇEKİYOR!

Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş adamı Hasan Ölük'le evlendi. İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçı oldu. 1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içine girdi. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilendi ve iyi hale getirildi.