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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu! | Son dakika haberleri

        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!

        İstanbul Beyoğlu'nda Mehmet Eray B., sevgilisinin boğazına bıçak dayayan Mustafa P.'yi silahla vurdu. Yaklaşık 2 yıl önceki dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, olayla ilgili yeni detaylar da öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:28
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        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
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        Beyoğlu'nda sokakta yürüyen Mustafa P., tartışan bir çifte müdahale edince kavga çıktı. İddiaya göre, Mustafa P. kavga ettiği adamın kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı.

        DHA'nın haberine göre kız arkadaşını kurtarmak isteyen adam Mustafa P.'yi silahla sırtından vurdu. Polisler tarafından yakalanan saldırgan tutuklanırken, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        İlçede geçen yıl 15 Ocak Perşembe günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, Mehmet Eray B., kız arkadaşı Kevser Belinay Ç. ile sokakta yürürken tartışmaya başlamıştı. O sırada yanlarından geçen Mustafa P., tartışan çifte sözlü müdahalede bulunmuş, bunun üzerine Mehmet Eray B., Mustafa P.'ye "sana ne sen ne karışıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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        KADININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

        Bu sözlere sinirlenen Mustafa P., cebinden çıkarttığı bıçakla Kevser Belinay Ç.'nin arkasından sarılarak boğazına bıçak dayadı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın, erkek arkadaşı Mehmet Eray B.'ye "beni kurtar" diye bağırdı. Mehmet Eray B., Mustafa P.'ye belinden çıkardığı silahı doğrulttu. Yaşanan arbede sırasında Mustafa P. kaçmaya çalıştı, Mehmet Eray B. ise onu kovalamaya başladı. Mehmet Eray B. Mustafa P.'nin önüne geçerek onu silahla sırtından yaraladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        KAÇARKEN SIRTINDAN VURULDU

        Yaralanan Mustafa P. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa P. ameliyat edildikten sonra sonra taburcu edildi. Öte yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırganı yakalamak için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Polis ekipleri, onlarca saatlik görüntü izleyerek şüphelinin Mehmet Eray B. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Mehmet Eray B., olaydan aylar sonra Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Eray B., emniyette ifadesinin alınması sonrasında adli işlemleri de yapılarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "ÇOCUK BIRAK VURURUM DEDİ, VURDU"

        Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Elinde bıçak olan Mustafa isimli kişi, kızın boynuna bıçak dayıyor. Çocuk da bırak vururum diyor. Sonra olayın devamında çocuk silahı çekip adama sıkıyor. Aşağıya geçerken tekrardan silah doğrultuyor. Merminin etkisiyle adam yere çakılıyor, elinde de hala bıçak vardı. Çocuk kaçıyor fırının önüne kadar onu kovalıyor. Araçların önünden dönüp tekrardan aynı sokağa girip kaçıyor. Ekipler geldi, yaralı önce yere oturtuldu sonra ambulans gelince müdahale yapılıp hastaneye kaldırılıyor. Durumu ciddi değildi, kendi başına hareket edip konuşabiliyordu. Ambulans çağırın beni vurdu gibi şeyler söylemiş" dedi.

        GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Geçen yıl yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mustafa P.'nin tartışan çifti uyardığı. Bunun üzerine Mustafa P. ve Mehmet Eray B. arasında arbede yaşandığı, ardından çıkan arbedenin sonrasında Mustafa P.'nin Kevser Belinay Ç.'nin boğazına bıçak dayadığı anlar yer alıyor. Daha sonra Mehmet Eray B.'nin kız arkadaşını kurtarmak için silahla Mustafa P.'yi yaraladığı görülüyor.

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