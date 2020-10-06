Göbeklitepe'de balona izin

Naime Sert nsert@haberturk.com

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen, 2018 yılından buyana Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de sıcak balon turları başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM),Göbeklitepe bölgesinde balon uçuşlarına izin verdi.

SHGM'nin twitter hesabından yapılan duyuruda ''Göbeklitepe'de Eylül ayında gerçekleştirilen balon test uçuşlarının ardından Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan risk analizi neticesinde bölgede ticari uçuşların yapılabileceğine karar verilmiştir'' denildi.

— Sivil Havacılık GM (@SHGM) October 6, 2020

Göbeklitepe bölgesinde 7 Ekim - 30 Kasım 2020 arasında ticari sıcak hava balonu uçuşları yapılabilecek. Uçuşlar Ezel Havacılık tarafından gerçekleştirilecek. İnternet sitesine göre 1990 yılında kurulan Ezel Havacılık Turizm Ltd.Şti. Nevşehir ili ve Kapadokya Bölgesi'nde balon turizmi yapan ilk şirket.

YILDA 600 BİN KİŞİ BALONA BİNİYOR

Covid-19 salgını nedeniyle 17 Mart 2020 tarihinde durdurulan sıcak hava balon turları 22 Ağustos'ta yeniden başlamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de her yıl ortalama 600 bin turist sıcak hava balonlarını kullanıyor. 2019 yılında bu sayı 660 bini geçti. Seferlerin durdurulduğu Mart ayına kadar 50 bin kişi sıcak hava balon turlarına katıldı.

SANAL ORTAMDA EN ÇOK ZİYARETÇİYİ GÖBEKLİTEPE ÇEKTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan Göbeklitepe, Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze uygulaması kapsamında salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri oldu. 25 Mart'da hizmete sunulan sanal müze uygulamasında Göbeklitepe Örenyeri, iki ayda 1 milyon 673 bin kez gezildi. Göbeklitepe, 1 Haziran'da yeniden ziyaretçilere açılmıştı.