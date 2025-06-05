Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sıcak havalarda uykusuz gecelere son: Yaz aylarında rahat uyumanın ipuçları

        Sıcak havalarda uykusuz gecelere son: Yaz aylarında rahat uyumanın yolları nelerdir?

        Yazın bastıran sıcakları ve uzun günler, pek çok kişi için kaliteli uykuya ulaşmayı zorlaştırıyor. Ancak bazı basit ama etkili yöntemlerle sıcak havalarda bile rahat bir uyku çekmek mümkün. İşte yaz gecelerini serin ve huzurlu hale getirmenin püf noktaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uykuya dalmakta zorlanıyor, geceleri ter içinde mi uyanıyorsunuz? Yaz mevsiminde artan sıcaklık ve değişen alışkanlıklar, uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Serin kalmanın, biyolojik saatinizi korumanın ve huzurlu bir uyku çekmenin 17 etkili yolu burada!

        YAZ AYLARINDA UYKUYU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

        SICAKLIĞIN ARTIŞI

        Yaz mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları, vücudun ısı dengesini koruma mekanizmasını zorlar. Uykuya dalmak ve derin uykuya geçmek için ideal oda sıcaklığı 18-22°C arasında olmalıdır. Bu aralığın üzerine çıkan sıcaklıklar, vücudun serin kalmak için daha fazla enerji harcamasına neden olur ve bu da uyku kalitesinde düşüşe yol açabilir.

        REKLAM

        GÜN IŞIĞININ UZAMASI

        Yaz aylarında günlerin uzaması, melatonin hormonunun üretimini olumsuz etkileyebilir. Melatonin, karanlıkta daha fazla salgılanır ve uyku düzenimizi belirleyen önemli bir hormondur. Güneşin geç batması, bu hormonun salgılanmasını geciktirir ve uykuya geçiş süresini uzatabilir.

        AKTİVİTE SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

        Tatiller, açık hava etkinlikleri ve sosyal aktiviteler, günlük rutinlerin dışına çıkılmasına neden olur. Özellikle geç saatlere kadar süren etkinlikler ve düzensiz uyku saatleri, biyolojik ritmin bozulmasına sebep olabilir. Ayrıca fazla fiziksel aktivite, vücudu aşırı yorgun bırakabilir ve bu da uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

        YAZ AYLARINDA DAHA KALİTELİ UYKU İÇİN ÖNERİLER

        1. YATAKTA DÖNÜP DURMAKTAN KAÇININ

        Uykusuzluk nedeniyle yatakta dönüp durmak, zihni daha da uyarabilir. Eğer 15-20 dakika içinde uyuyamıyorsanız, yataktan kalkarak farklı bir odaya geçin. Sıkıcı bir kitap okuyun ve ekranlardan uzak durun. Bu yöntem, yatağınızı yalnızca uyumakla ilişkilendirmenize yardımcı olur.

        REKLAM

        2. YATAK TAKIMINIZI YAZA UYGUN HALE GETİRİN

        Kalın yorganlar ve ağır çarşaflar yaz aylarında sizi bunaltabilir. Terletmeyen, hafif kumaşlardan yapılmış çarşaf ve yorganlar tercih edin. Gerekirse keten gibi nefes alabilen kumaşlardan üretilmiş yazlık yatak takımları kullanın.

        3. ILIK BİR DUŞ ALIN

        Gece uyumadan önce alınan ılık bir duş, vücut ısısını düşürerek gevşemenize yardımcı olur. Soğuk duş ise vücudu uyararak tam tersi bir etki yaratabilir.

        4. ÖĞLE UYKUSUNDAN KAÇININ

        Günün sıcak saatlerinde kısa bir uyku cazip gelse de, bu durum gece uykusuna geçişi zorlaştırabilir. Uyumanız gerekiyorsa, 15-20 dakikayı geçmeyen kısa bir uyku tercih edin ve bunu öğleden önce gerçekleştirin.

        5. EGZERSİZİ ERKEN SAATLERE ALIN

        Egzersiz yapmak enerjiyi düşürerek uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak sıcak havalarda yapılan geç saatli egzersizler, vücudu uyarır ve uyumayı zorlaştırır. Bu nedenle sabah saatlerinde yapılan egzersizleri tercih edin.

        REKLAM

        6. BUZ KULLANIMINI YARATICI HALE GETİRİN

        Vantilatörün önüne buz dolu bir kase koyarak serin hava akımı oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir havluyu dondurarak yastığınızın altına koyabilir ya da çarşaf ve pijamalarınızı yatmadan önce birkaç dakika buzdolabında bekletebilirsiniz.

        7. OLUMLU KALIN

        Uyuyamamak moral bozucu olabilir ancak bunun geçici bir durum olduğunu unutmamak gerekir. Sıcak hava dalgaları sonsuza kadar sürmez. Rahatlamaya çalışın ve zihninizi olumlu tutun.

        8. YAN TARAFINIZA YATIN

        Yan yatmak, vücut yüzeyinin daha fazla hava ile temas etmesini sağlar ve ısı kaybını artırır. Bu pozisyonu rahat bulmuyorsanız, serinletici yöntemlerle uyku konforunuzu artırabilirsiniz.

        9. YETERLİ SIVI TÜKETİN

        Gün boyunca düzenli olarak su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Ancak, yatmadan hemen önce aşırı sıvı tüketimi gece sık sık tuvalete kalkmanıza neden olabilir. Bu yüzden sıvı tüketimini gün içine yaymak önemlidir.

        10. HAVA AKIŞINI KONTROL EDİN

        Vantilatörünüzü doğrudan yüzünüze tutmamak ve pencereyi yalnızca dışarısı daha serinse açmak önemlidir. Vantilatör önüne buz koyarak, oda içinde serin bir hava sirkülasyonu yaratabilirsiniz.

        REKLAM

        11. AĞIR YEMEKLERDEN KAÇININ

        Gece geç saatlerde tüketilen ağır yemekler, sindirimi zorlaştırır ve uykuya geçişi engeller. Yaz aylarında daha hafif yemekleri tercih edin ve yatmadan 2-3 saat önce yemek yemeyi bırakın.

        12. UYKU ÖNCESİ BESİNLERE DİKKAT EDİN

        Melatonin ve magnezyum içeren yiyecekler, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Kiraz, dut, badem, muz, ıspanak, yoğurt, süt, ayran gibi besinleri tercih edin. Bu tür atıştırmalıklar uyku kalitenizi artırabilir.

        13. SABİT BİR UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN

        Her gün aynı saatte yatıp kalkmak biyolojik saatinizi düzenler. Hafta sonları da bu düzene sadık kalmak, haftalık uyku kalitenizi artırır.

        14. GEVŞEME TEKNİKLERİ KULLANIN

        Nefes egzersizleri, yoga ve meditasyon gibi rahatlama teknikleri, uyku öncesi stresi azaltır. Yatmadan önce birkaç dakikanızı bu tekniklere ayırmak uykuya geçişi kolaylaştırır.

        REKLAM

        15. TEKNOLOJİDEN UZAK DURUN

        Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık melatonin üretimini baskılar. Uyumadan en az 1.5 saat önce ekran kullanımını sınırlamak uykuya geçişte büyük fark yaratır.

        16. BİTKİSEL ÇAYLARDAN FAYDALANIN

        Papatya, melisa, lavanta, rezene gibi bitki çayları rahatlatıcı etkileri sayesinde daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Uyku öncesi ılık bir fincan bitki çayı tüketmek uyku kalitesini artırabilir.

        17. AROMATERAPİYİ DENEYİN

        Lavanta, papatya, sandal ağacı gibi uçucu yağlar gevşetici özellikleriyle bilinir. Bu yağları difüzör yardımıyla soluyabilir ya da cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı