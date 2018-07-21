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Fındık hasadına sayılı günler kaldığını anımsatan Yalçın, "Yıllık izinlerde genellikle buraya geliyoruz. Fındık sezonu geldiğinde herkes 20-25 günlüğüne buraya geliyor. Bu izin hem fındık hem de tatil için oluyor." diye konuştu.