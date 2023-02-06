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Şiddeti en yüksek 3'üncü deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin şiddeti, sonraki saatlerde yapılan açıklamayla 7,7 olarak revize edildi. Pazarcık depremi, son 120 yılda Türkiye'de şiddeti en yüksek 3'üncü deprem olarak kayıtlara geçti

Şiddeti en yüksek 3'üncü deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem – Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin verilerine göre 1903’ten bu yana Türkiye’de şiddeti 5 ve üzeri 120 deprem meydana geldi.

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120 yılın 3'üncü büyük depremi - Haberi Paylaş

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Deprem

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem bu 120 deprem arasında şiddeti en yüksek 3'üncü deprem oldu.
Son 121 yılda şiddeti en yüksek deprem 1939'da Erzincan'da meydana geldi. Bu deprem en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak kayıtlara geçti.
Önceki 4 büyük depremin merkez üsleri ve yaşanan can kayıpları şöyle;

Erzincan
27.12.1939
Şiddet… 7.9
Can Kaybı… 32.968

Muradiye (Van)
24.11.1976
Şiddet… 7.5
Can Kaybı… 3.840

Gölcük (Kocaeli)
17.8.1999
Şiddet… 7.8
Can Kaybı… 17.480

Düzce
12.11.1999
Şiddet… 7.5
Can Kaybı… 763

Haberi Hazırlayan : Mehmet Çalışkan

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