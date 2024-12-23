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        Haberler Bilgi Yaşam Şifa deposu olan ev yapımı yoğurdun faydaları nelerdir? Evde yoğurt yaparken dikkat etmeniz gerekenler!

        Ev yapımı yoğurdun sağlığımıza faydaları nelerdir?

        Yoğurt başlı başına bir şifa deposudur. İçerdiği vitaminler ile insan sağlığının gelişiminde ve hastalıklara karşı korunmasında önemli bir yere sahiptir. Ev yapımı yoğurt ise hem hijyen hem de sağlık açısından çok daha etkili ve faydalıdır. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında önemli bilgiler verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:30
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        Şifa kaynağı ev yapımı yoğurdun faydaları
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        Her yaşta tüketilmesi gereken yoğurt, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi, diş gelişimini ve boy uzamasını artırır. Ergenlik çağındaki gençler ve orta yaştaki bireylerde kas gelişimi, iç organların temizlenmesinde çok etkilidir.

        EV YAPIMI YOĞURDUN İÇERDİĞİ BESİN VE VİTAMİNLER

        1 kase yoğurt ortalama 122,00 kaloridir. Yoğurt içeriğinde karbonhidrat, protein, yağ, sodyum, potasyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini , demir ve probiyotik dediğimiz yararlı bakterileri barındırır. Yoğurt bakterileriyle süt bileşenlerinin besin olarak yararlı olan metabolik ürünlere dönüştürüldüğü tüm bileşenleri içerir. Yoğurt üretiminde mayalanma sonucu ortaya çıkan yararlı bakteriler, bağırsak mikrobiyatasını düzelterek bağırsakların çalışmasını hızlandırır ve kalın bağırsakta oluşan toksik maddeleri emerek dışarı atılmasını sağlar.

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        EV YAPIMI YOĞURDUN SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

        1. CİLDE FAYDALARI

        Yararlı bakteriler vücuttaki toksinlerin atılımında çok etkilidir. Toksinler atıldıkça ciltte hücre yenileme hızı artar bu sayede cilt güzelleşir.

        2. DİYABETİ ÖNLER

        Yoğurt kan şekerini azaltarak diyabeti önler. Bir kase de yaklaşık 120 kalori bulunan yoğurt düşük kalorili besinler arasındadır. Ayrıca vücut için gerekli tüm besin ögelerini içeriğinden, diyetlerinizde sık sık kullanabilirsiniz. Bu nedenle düzenli olarak yoğurt tüketirseniz hem yoğurdun sağlığınıza faydalarından yüksek seviyede yararlanırsınız hem de yüksek kalori almamış olursunuz.

        3. KALBİ KORUR VE BESLER

        Yeterli ve dengeli beslenildiğinde kaslara gerekli protein sentezini yapar. Kalp de bir kas olduğundan yoğurdun içinde bulunan elze ve naelzem aminoasitlerden faydalanarak güçlenir.

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        4. KANSER RİSKİNİ AZALTIR

        Her ne kadar yoğurt tüketimi ile kanser hücrelerinin oluşumu arasındaki ilişki tam olarak aydınlatılamamışsa da yapılan çalışmalarda düzenli yoğurt tüketimi ile meme ve rahim kanseri riski azaltılabildiği görülüyor.

        5. SAÇLARA YARARLIDIR

        İçeriğinde bulunan Pantotenik asit sebebiyle saçların yeni oluşumunu hızlandırır ve saçları güçlendirir.

        6. KEMİK ERİMESİNİN DÜŞMANIDIR

        Tam bir kalsiyum deposu olan yoğurt kemikler için birebirdir. Özellikle menopoz sonrasında her kadının birinde kemik erimesi gözükür. Bu sebeple her kadının muhakkak günlük 2 porsiyon yoğurt veya türevinin tüketmesi gerekmektedir.

        7. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

        İçerdiği probiyotik ve prebiyotikler vücudun 2. beyni olan bağırsakları temizler bu sayede gerekli vitamin ve mineraller daha iyi temizlenerek gerekli dokulara ulaşır ve bağışıklığımız güçlenir.

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        Bu soğuk kış günlerinde sizi güçlendirecek, karaciğeriniz ve iç organlarınızı temizleyecek yoğurt kürü tarifi veriyorum ;

        Bir kase yoğurt içine 1 çay kaşığı sumak , 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı susam, 1 çay kaşığı keten tohumu, 1 çay kaşığı çörek otu, 6 adet badem, 1 adet doğranmış salatalık , 1 tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırın. Haftanın 1 kaç günü akşam yemeği yerine tüketebilirsiniz. Hem iç organlarınızı temizler, hem kaslarınızı ve kemiklerinizi güçlendirir hem de bağışıklığınız toparlar.

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