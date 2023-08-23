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        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Ayva Reçeli Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Ayva Reçeli Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Ayva reçeli tarifi ve yapılışı: Ayva reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kahvaltıların en sevilen lezzetlerinden biri de reçellerdir. Ülkemiz reçel konusunda adeta bir cennet olarak tabir edilir. Her meyvenin hatta bazen sebzelerin bile reçeli yapılabilmektedir. En sevilen ve çokça tüketilen reçeller arasında ayva reçeli de gelir. Ayva reçeli, kahvaltı sofralarının aranan tatları arasında yerini alır. Tam kıvamında bir ayva reçelini kim ekmeğine sürmek istemez ki? Ayva reçeli tarifi kolay ve pratiktir. Siz de evinizde ayva reçeli yapmak isterseniz sizin için hazırladığımız ayva reçeli tarifi ile kolaylıkla reçel yapabilirsiniz. Hadi gelin, ayva reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler bir bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:37
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        Ayva reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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        Kış mevsiminin geldiğini ayvanın ortaya çıkışıyla anlamaktayız. Bu güzel meyveyi sade tüketebileceğiniz gibi tatlı ve reçel olarak da tüketebilirsiniz. Kışın satın aldığınız ayvaların sulu olmasına önem verelim ki ayva reçelimiz tam kıvamında ve lezzetli olsun. Ayvanın kendisini reçelde zaten kullanıyoruz. Peki, ayva çekirdeğinin de reçele katıldığını biliyor muydunuz? Ayva çekirdeği reçele renk verir; gül kurusu gibi bir renk almasını sağlar. Fakat reçel piştikten ayva çekirdeklerini kavanozlara almanıza gerek yok. Siz de reçelinizin güzel bir almasını isterseniz ayva çekirdeklerinizi saklamalı, çöpe atmamalısınız.

        Ayva reçeli yapılışı için çok fazla malzemeye gerek duyulmamaktadır. Sadece meyve, şeker, su karanfil ve limon suyuyla lezzet bombası bir ayva reçeli yapabilirsiniz. Yaptığınız ayva reçellerini uzun bir dönem saklamak isterseniz mutlaka kapağının iyi kapandığına dikkat edelim. Yoksa reçelleriniz küflenir ve onca zahmetiniz boşa gider. Ayva reçeli harlı ateşte pişirmemek gerekir. Reçelinizi kısık ateşte yavaş yavaş pişirmelisiniz ki kıvamını güzelce alsın. Reçel kaynamaya başladığında üzerinde oluşan köpükleri almanız iyi olacaktır.

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        Ayva reçelinizi servis edeceğiniz zaman kahvaltı tabaklarında sunabilirsiniz. Ayva reçelinin yanına kaymak çok yakışır. Dilerseniz kahvaltı sofralarınızda kaymak eşliğinde ayva reçeli sunabilirsiniz. Aynı zamanda ekmek kızartması üzerine de çok yakışan ayva reçelinizin yanına ekmek kızartarak servis edebilirsiniz.

        • Kaç kişilik:2 küçük kavanoz
        • Hazırlama süresi:1 saat
        • Pişirme süresi:1 saat
        • Kalori:1 kavanoz 794 kalori

        Ayva Reçeli Malzemeleri

        • 3 tane orta boy ayva (sulu olmalı)
        • 2 su bardağı toz şeker
        • 2 su bardağı su
        • 3-4 adet karanfil
        • ½ yemek kaşığı limonun suyu

        Ayva Reçeli Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle ayva reçeli yapımı için ayvalarımızı güzelce yıkayalım. Daha sonra ise ayvalarımızın kabuklarını güzelce soyalım. Ortadan ikiye bölelim.
        • Ayvalarımızın çekirdeklerini dikkatli bir şekilde çıkaralım ve ayrı bir yere koyalım.
        • Ayva reçeli için kabuğunu soyduğumuz ayvaları küçük küçük doğrayalım.
        • Çelik bir tencere alalım ve doğradığımız ayvalarımızı içine alalım.
        • Ayvaların üzerine 2 su bardağı toz şekeri dökelim.
        • 1 saat kadar ayvaları şekerli bir şekilde bekletelim. Dilerseniz bir gece önceden de şekere yatırabilirsiniz.
        • 1 saatin ardından 2 su bardağı kadar suyu tencereye dökelim. Ardından 3-4 tane karanfilleri de içine ilave edelim.
        • Ayvaları soyarken kenara ayırdığımız ayva çekirdeklerini de tencereye koyalım.
        • Ocağın altını açalım.
        • Reçelimiz kaynamaya başladığında ocağın altını kısalım.
        • Reçelimizi ara ara karıştıralım. Reçel yoğunlaşmaya başlayıp reçel kıvamına gelene kadar pişirelim.
        • Pişme işlemi yaklaşık 1 saat kadar sürebilir.
        • Ayva reçelinin pişme süresinin sonuna doğru içerisine limon suyunu da ekleyelim.
        • Bir taşım daha kaynatalım ve ocağın altını tamamen kapatalım.
        • Ayva reçelimizin ılımasını bekleyelim.
        • Reçelimiz ılıdıktan sonra kavanozlara bölüştürelim. Kapağını kapatalım.
        • Reçel kavanozlarının kapağını 3 ileri 1 geri tekniğiyle kapatabilirsiniz.
        • Ayva reçellerimizi buzdolabında saklayalım.
        • Ayva reçeliniz hazır.

        Afiyet olsun!

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