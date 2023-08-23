Gözleme tarifi ve yapılışı: Gözleme nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kahvaltıların, öğle saatlerinin ve hatta günü her saatinin en samimimi en bizden lezzeti tabi ki de gözleme olarak karşımıza çıkar. Çeşit çeşit iç harcıyla hazırlanan gözlemeler sıcak bir çayın yanına oldukça doyurucu bir lezzettir. Gözleme yapımı görünüş itibariyle uğraştırıcı olarak gözükse de sizin için derlediğimiz gözleme tarifi ile Pazar kahvaltılarınızın göz bebeği haline gelecektir. Siz de gözleme yapmak istiyorsanız tarifimize göz attıktan sonra kendi mutfağınızda kolaylıkla peynirli gözleme yapabilirsiniz.

Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 13:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:37 facebook

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