Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu

        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu

        İsrail ordusunun baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu bildirildi. Hamas, İsrail ordusunun, sabah saatlerinde baskın düzenlediği Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde silah bulduğunu iddia etmesini "komik bir tiyatro oyunu" olarak niteledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 20:14 Güncelleme: 15.11.2023 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şifa Hastanesi'nden güvenlik gerekçesiyle adını açıklamak istemeyen bir kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri içeride alıkoyduğunu söyledi.

        İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğunu aktaran kaynak, "Hizmetlerin durması nedeniyle yüzlerce hasta ve yaralının hayati tehlikesi söz konusu. Nitekim insanların yaraları çürümeye başladı, bu da salgın hastalıklara yol açabilir." dedi.

        İsrail askerlerinin buraya sığınan Filistinlileri binalarda alıkoymaya devam ettiğini ve Şifa Hastanesi'ne giriş çıkışları engellediğini aktaran kaynak, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi diyaliz bölümünde konuşlandığı ve diğer bölümleri de kuşatma altına aldığını ifade etti.

        REKLAM

        Filistinli kaynaklar, Şifa Hastanesi'ndeki durumun son derece trajik olduğuna işaret etti.

        İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

        HAMAS, İSRAİL ORDUSUNUN İDDİASINA YANIT VERDİ

        Hamas, İsrail ordusunun, sabah saatlerinde baskın düzenlediği Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde silah bulduğunu iddia etmesini "komik bir tiyatro oyunu" olarak niteledi.

        Hamas, İsrail'in, "Hamas'ın faaliyetlerinin bulunduğuna işaret eden istihbarat bilgileri doğrultusunda belirli bir yerleşkeye baskın düzenlediğine" dair açıklamasına yanıt verdi.

        İsrail'in Şifa Hastanesi'nde silah ve teçhizat bulunduğunu iddia etmesinin, "Gazze'de sağlık sektörünü yok etmeye yönelik suçunu meşrulaştırmaya çalıştığı yalanların ve ucuz propagandanın devamından başka bir şey olmadığı" belirtildi.

        Bu iddiaların İsrail'in Rantisi Çocuk Hastanesi'ne baskın sırasında yaptığı içi boş propagandanın benzeri olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in bir yere silah yerleştirerek, artık kimseyi kandıramadığı komik bir tiyatro oyunu kurguladığı aktarıldı.

        "İsrail'in çocuklara, kadınlara ve savunmasız sivillere karşı işlediği suçları örtbas etmek için yaydığı yalan ve aldatmacanın boyutunun farkındayız." ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti:

        "Birleşmiş Milletlere ve uluslararası kuruluşlara, hastanelerin koşullarını gözden geçirmek ve İsrail'in yalan söylemi ile asılsız iddialarını tespit etmek için uluslararası bir komite kurma çağrısını iki haftadır birden fazla kez tekrarlıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!