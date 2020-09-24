Sigara kullanımı genel olarak stresli yaşam, çevresel faktörler ve psikolojik durum bozuklukları sonucu; kişinin bir avuntu bulduğunu düşünerek başladığı çok zararlı bir alışkanlıktır. Günümüzde bir çok kişinin sigaranın zararlarını daha fazla görmeye başlaması ve bir süre sonra kendinde de olacağını düşüncesinden korkarak bırakmayı istemesi durumu gitgide artış göstermektedir. Sigarayı bırakmak tamamen kişinin iradesine meydan okuması durumudur. Eğer kişi gerçekten kararlıysa sigarayı bırakabilir. Etkileri saatler içerisinde azaldığından dolayı tek önemli olan sabretmek ve dayanmaktır.

Sigarayı bırakmayı gerçekten istiyorsanız ve kendinize güvenemiyorsanız destek alarak bırakmayı deneyebilirsiniz.

Sigara bırakmanıza yararlı olabilecek yöntemler;

Hiçbir yardım almadan birden bırakmak ; sigarayı bırakmayı isteyenlerin geneli bu şekilde hiçbir destek almadan bırakmaya çalışmaktadır. Fakat yardım almadan bırakmayı isteyenlerin %90’ından sadece %10’luk bir kısmı gerçekten bırakabilmektedir. Eğer sizde bu şekilde bir yol tercih ediyorsanız; kendinizi zorlamadan bir kuruluştan yardım alabilirsiniz.

; sigarayı bırakmayı isteyenlerin geneli bu şekilde hiçbir destek almadan bırakmaya çalışmaktadır. Fakat yardım almadan bırakmayı isteyenlerin %90’ından sadece %10’luk bir kısmı gerçekten bırakabilmektedir. Eğer sizde bu şekilde bir yol tercih ediyorsanız; kendinizi zorlamadan bir kuruluştan yardım alabilirsiniz. Davranış terapisi ; terapistiniz sigara içmenizdeki amaçları görmenize ve bırakma çabanız içerisindeyken sizin bu isteğinizle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Bu yöntem kişiyi duygusal açıdan etkileyip, desteklediği için oldukça başarılı olmaktadır.

; terapistiniz sigara içmenizdeki amaçları görmenize ve bırakma çabanız içerisindeyken sizin bu isteğinizle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Bu yöntem kişiyi duygusal açıdan etkileyip, desteklediği için oldukça başarılı olmaktadır. Nikotin replasman tedavi yöntemi ; nikotin içeren bantlar, sakızlar, şekerler ve nikotin soluma aygıtı ile yapılan bir yöntemdir. Bu tedavi siz sigara içmeden vücudunuza nikotin verilerek uygulanan bir yöntemdir. Başarı oranı %50 ile %100 oranında kişiden kişiye değişmektedir.

; nikotin içeren bantlar, sakızlar, şekerler ve nikotin soluma aygıtı ile yapılan bir yöntemdir. Bu tedavi siz sigara içmeden vücudunuza nikotin verilerek uygulanan bir yöntemdir. Başarı oranı %50 ile %100 oranında kişiden kişiye değişmektedir. İlaç tedavisi; sigarayı bırakmaya yardımcı ilaçlardır. Doktorunuzun tavsiyesiyle alarak, kullanabilirsiniz.

Bu yöntemler ile sigarayı bırakmakta gerçekten kararlıysanız, başarabilirsiniz.