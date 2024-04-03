Sigaraya zam! 4 Nisan zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Geçtiğimiz aylarda çeşitli sigara markalarına yapılan 5 TL'lik zam sonrasında Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı. Yapılan bu açıklama, "Sigaraya zam mı geldi? 4 Nisan 2024 en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" sorularını gündeme getirdi. İşte yapılan yeni zam sonrası güncel sigara fiyat listesi...
Sigara zammı son dakika... Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla JTİ sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Yapılan açıklama ile zamlı sigara fiyatlarının 4 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Peki, "Sigaraya zam mı geldi? 4 Nisan 2024 en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" İşte 3 Nisan Çarşamba 2024 güncel sigara fiyatları listesi...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sigara fiyatlarını duyurdu.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?
Son zamla birlikte JTİ sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 58 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 69 TL oldu.