BAYRAM TATİLİNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram tatilinde ve bayram sürecinde metro, metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerinin ücretisiz olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama sonrası metro, metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerinin çalışma durumu netleşti.

İBB, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. İstanbulluların 9 günlük bayram tatilinde Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 Nisan Cuma akşamı başlayacak olan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin rahat ve güvenli geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.

SEFERLER CUMARTESİ TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK

Metro İstanbul’da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

Bayram boyunca hatlarda günlük 2 bin 200’ü aşkın işletme, güvenlik ve temizlik çalışanları, olası arızalara müdahale etmek üzere ise günlük 176 teknik personel görev yapacak.