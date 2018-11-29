Teknoloji gelişti sigorta sahteciliği dörtte bir azaldı

Son olarak başrollerini Ben Affleck ve Rosamund Pike'nin oynadığı Gone Girl filminde olduğu gibi Hollywood filmlerine de sık sık konu olan sigorta sahtekarlıkları teknolojik gelişme sayesinde neredeyse tarih oluyor.

Türkiye'de 2012 yılında 4 bin 173 sahte hasar bildirimi ile sigorta şirketlerinden para koparan veya koparmak isteyen vaka bulunurken bu sayı bu yıl bin 91 düzeyine indi. Henüz yılın bitmesine az bir süre olduğu için bu rakamın daha da artması da beklenmiyor.

Filmlerde genellikle eşinin sigorta parasını alabilmek için cinayet işlenmesi veya kişilerin anlaşarak çiftlerden birisini öldü gibi göstermesi şeklinde tezahür eden sahtecilik Türkiye’de aslında daha da boyutlanmış durumda. Öyle ki sigortadan yara alabilmek için aracı pert etmeyi meslek haline getirenler bile bulunuyor.

ORGANİZE SUÇ ÜÇ KAT AZALDI

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre Türkiye’de sigorta şirketlerinden haksız kazanç elde etmek isteyenler bu yıl en çok sürücü değiştirerek sahtekarlık yapıyor. Örneğin 18 yaşından küçük bireyler kaza yapıyor ancak sonrasında aracı başkasının veya sahibinin kullandığı iddia ediliyor. Bu istemler özellikle MOBESE kameralarına takılıyor. Sahte poliçe oluşturarak sigorta şirketini dolandıranların oranı yüzde 17 ve bu oranla ikinci durumdalar.

Önemli bir tespit de 2012'de sigorta suiistimalleri içinde yüzde 32 pay alan organiz planlanmış suçlar teknolojik gelişme ile birlikte imkansız hale gelince yüzde 13'e kadar geriledi. En yaygın olan suiistimallerden birisi hasar sonrası faturaların şişirilmesi. Bu işlem genellikle tamir servisleri ile birlikte yapılıyor. Sahte kaza tespit tutanağı da yine servisler ile birlikte yapılıyor. Buna göre örneğin kaza yapmamış bir araç sanki yapmış ve sonrasında tamir edilmiş gibi gösterilerek sigorta şirketinden tazminat alınıyor. Bu tip sahtekarlık yapanların oranı da yüzde 13 düzeyinde.

GEÇEN YILA GÖRE YARIYA İNDİ

Bu sahtekarlıkların sigorta şirketlerine bir maliyeti oluyor ve sigorta şirketleri de bu tutarları doğal olarak masum müşterilerine yansıtmak zorunda kalıyor. Yıllar itibariyle bakıldığında 2012'de bu yolla sigorta şirketlerinden çıkan para 104 milyon ilraya ulaşmışken bu rakam daha sonraki yıllarda 30 milyon civarında seyşrettikten sonra 2017'de 66 milyona ulaştı. Ancak bu yıl yeniden 32 milyon liraya kadar geriledi.

FİLMİ HATIRLAYALIM

Resimdeki Gone Girl (Kayıp Kız) filmi karısının aniden ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın hikayesini anlatıyor. Gillian Flynn'ın romanından senaryolaştırılan filmde Amerika'nın Missouri eyaletlerinden birinde sıcak bir yaz sabahı, Nick ve Amy evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmaktadırlar. Fakat o gün Amy aniden ortadan kaybolur. Geri dönmeyince, polisin gözünde kocası Nick tüm şüpheleri üzerine çeker. Nick'in ise kafası karışmıştır zira Amy'ye ne olduğuna dair hiçbir fikri yoktur ama bir anda kendisini Amy'nin ailesinin haızlradığı bir yardım operasyonu içerisinde piyon olarak bulur! Nick masum olduğu konusunda ısrar etse de üstündeki şüpheleri tamamen yok edemez. Amy'nin hayatta olup olmadığı ise büyük bir muammadır...

Yapımcılarından birinin güzel oyuncu Reese Witherspoon olduğu filmin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Başrollerde ise Ben Affleck ve Rosamund Pike bulunuyor.

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