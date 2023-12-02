Eşiyle tartışıp kendini bıçakladı SİİRT´teeşiyle tartışıp kendini bıçaklayan Zeynel A., polis ekiplerince ikna edilerek, tedaviye alındı.

SİİRT´teeşiyle tartışıp kendini bıçaklayan Zeynel A., polis ekiplerince ikna edilerek, tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Yeni Mahalle, Hami Efendi Caddesi´nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen eşiyle tartışan Zeynel A., yanında getirdiği bıçakla kendine zarar vermeye başladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre yanına kimseyi yaklaştırmayan Zeynel A., polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Zeynel A., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zeynel A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.