Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Eşiyle tartışıp kendini bıçakladı

        SİİRT´teeşiyle tartışıp kendini bıçaklayan Zeynel A., polis ekiplerince ikna edilerek, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşiyle tartışıp kendini bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT´teeşiyle tartışıp kendini bıçaklayan Zeynel A., polis ekiplerince ikna edilerek, tedaviye alındı.

        Olay, öğleden sonra Yeni Mahalle, Hami Efendi Caddesi´nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen eşiyle tartışan Zeynel A., yanında getirdiği bıçakla kendine zarar vermeye başladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre yanına kimseyi yaklaştırmayan Zeynel A., polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Zeynel A., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zeynel A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Siirt'te sis etkili oldu
        Siirt'te sis etkili oldu
        Siirt İl Özel İdaresi, 1984 Muşspor ile 1-1 berabere kaldı
        Siirt İl Özel İdaresi, 1984 Muşspor ile 1-1 berabere kaldı
        Siirt'te engelliler ses yarışmasında yeteneklerini sergiledi
        Siirt'te engelliler ses yarışmasında yeteneklerini sergiledi
        SİİRT´te meslekten ihraç FETÖ hükümlüsü polis yakalandı
        SİİRT´te meslekten ihraç FETÖ hükümlüsü polis yakalandı
        Siirt'te FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Siirt'te FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Siirt'te "Çember" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
        Siirt'te "Çember" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı