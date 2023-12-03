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        Siirt´te inşaatın 5'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı

        SİİRT´tedengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi Ömer P. (34), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:30
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        Siirt´te inşaatın 5'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı
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        SİİRT´tedengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi Ömer P. (34), ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'ndeki yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre işçi Ömer P., inşaatın beşinci katında çalışırken dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Ömer P., tedaviye alındı. Ömer P.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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