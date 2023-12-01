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        SİİRT´te meslekten ihraç FETÖ hükümlüsü polis yakalandı

        SİİRT´teFETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru M.G., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:00
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        SİİRT´te meslekten ihraç FETÖ hükümlüsü polis yakalandı
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        SİİRT´teFETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru M.G., yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY´nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekten ihraç polis memuru M.G., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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