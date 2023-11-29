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        AK Parti Siirt Milletvekili Gül'den kente kazandırılacak müze için Bakan Ersoy'a teşekkür

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentte arkeoloji müzesi kurulması için katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:05 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:05
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        AK Parti Siirt Milletvekili Gül'den kente kazandırılacak müze için Bakan Ersoy'a teşekkür
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        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentte arkeoloji müzesi kurulması için katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

        Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Siirt Arkeoloji Müzesinin ihale süreci ile ilgili Bakan Ersoy ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

        Görüşmede ihale sürecinin 2024'ün ocak ayında yapılacağı müjdesini aldıklarını ifade eden Gül, Siirt için önemli bir hizmet olacak projede emeği geçenlere teşekkür ettiklerini kaydetti.

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