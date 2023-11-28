Siirt 8. Kitap Fuarı düzenlenecek

Siirt'te geleneksel 8. Kitap Fuarı düzenlenecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında bu yıl 8'inci düzenlenecek Siirt Kitap Fuarı 11 Aralık'ta kitapseverlerle buluşuyor.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde, Siirt Belediyesi'nin destekleri ile organize edilen ve kentin sosyal, kültürel ve sanat yaşamına önemli katkı sunması amaçlanan fuar, 17 Aralık'ta sona erecek.

"Bir kitaptır Siirt, üç dilde yazılan" sloganıyla 2013 yılında kitapların dünyasına başlatılan yolculukta start verilen fuar, bu yıl da “Yüz Yıllar Boyu Oku” temasıyla okurlara kapılarını açacak. Fuar boyunca edebiyat ve düşünce dünyasından yazarlar kentte konuk olacak.

Fuarda binlerce çeşit kitapla, 75 yayınevi ile 57 yazar okuyucularıyla söyleşi yapacak, kitaplarını imzalayacak.