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        Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı

        SİİRT'tesürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına düştüğü kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:05
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        Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı
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        SİİRT'tesürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına düştüğü kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde, Siirt-Eruh kara yolu Botanik Park mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada otomobildeki Agit B., Rabia B., Dilgeş B., Taybet E. ve Metin E. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Rabia B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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