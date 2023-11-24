3 kişinin öldüğü maden ocağındaki göçükte gözaltına alınan 3 kişi serbest SİİRT´inŞirvan ilçesinde 2'si mühendi, 1'i işçi, 3 kişinin öldüğü, 2 işçinin de yaralandığı maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı uygulanıp serbest bırakıldı. Hazırlanan ön raporda ise ölenlerin bulunmaması gereken yerde bulundukları belirtilerek herhangi bir kişi veya kişilerin olayda ihmali olmadığına yer verildi.

SİİRT´inŞirvan ilçesinde 2'si mühendi, 1'i işçi, 3 kişinin öldüğü, 2 işçinin de yaralandığı maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı uygulanıp serbest bırakıldı. Hazırlanan ön raporda ise ölenlerin bulunmaması gereken yerde bulundukları belirtilerek herhangi bir kişi veya kişilerin olayda ihmali olmadığına yer verildi.

Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeni ocağında, dün gece henüz bilinmeyen nedenle göçük oldu. Göçükte, 2´si maden mühendisi, 3´ü işçi 5 kişi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalanlar, ekipler tarafından kurtarılıp Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maden mühendisleri Zekai Can Çalık (32) ve Emre Gökduman (24) ile işçi Orhan Gültekin (26) kurtarılamadı. Yaralı 2 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından evli ve 2 çocuk babası Orhan Gültekin'in cenazesi, Siirt´te, Emre Gökduman İzmir´de, Zekai Can Çalık ise Giresun´da toprağa verildi.

ÖN RAPOR ÇIKTI

Göçüğe ilişkin Y.K., A.T. ve D.A. gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonu ile Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçük olayıyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Savcılık, olayla ilgili olarak bilgi, belge, deliller doğrultusunda tetkik ve değerlendirme raporları istedi. Olaya ilişkin teknik bilirkişilerin ön raporlarında, "Yaşanan çoklu ölüm olayında vefat edenlerin bulunmaması gereken yerde bulundukları, olayın gece vardiyası esnasında cereyan ettiği, vardiya itibarıyla yetkili kişilerin bizatihi vefat eden mühendislerin olduğunun tespit edildiği, vefat eden kişilerin iş makinesine yakın durdukları ve devam eden faaliyetin bulunduğu alanın dışında bir alanda beklemeyen yerde akma olayının gerçekleştiği değerlendirilmiş ve bu alanın tehlikeli alan olduğu, bu kapsamda herhangi bir kişinin veya kişilerin olayda bir ihmali olmadığının şu aşamada kanaatine varıldığına ilişkin ön rapor hazırlanmış, detaylı rapor neticesinde asıl kanaatleri bildirecekleri bildirilmiştir" denildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K., A.T. ve D.A., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Şirvan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından haklarında adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.