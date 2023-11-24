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        Siirt´te koyun hırsızlığına 2 tutuklama

        SİİRT´te330 küçükbaş hayvanı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:50
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        Siirt´te koyun hırsızlığına 2 tutuklama
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        SİİRT´te330 küçükbaş hayvanı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Merkeze bağlı Aktaş köyü Başur Köprüsü mevkisinde, 15 Kasım'da M.Ş.T.´ye ait 330 küçükbaş hayvan çalındı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi´ne (KGYS) ait 18 kameradan 22 saatlik görüntü analizi ve olay yerinde yapılan detaylı incelemelerle, şüpheliler tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, çalınan hayvanlarla birlikte Kışlacık köyündeki kırsal alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. ve D.B., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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