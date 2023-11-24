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        Siirt'te küçükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Siirt'te küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:53
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        Siirt'te küçükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Siirt'te küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Aktaş köyünün Başur Köprüsü mevkisinde geçen hafta M.Ş.T'ye ait 330 küçükbaş hayvanın çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

        Kentte 18 kameradan 22 saatlik görüntü analizi ve olay yerinde yapılan detaylı inceleme ve araştırma neticesinde 5 şüpheli tespit edildi.

        Şüphelilerin merkez Kışlacık köyündeki ikametlerinde yapılan arama çalınan hayvanlar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

        Zanlılardan C.B. ve D.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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