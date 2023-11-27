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        Siirt'te fırtına; otobüs durağı ve ağaçlar devrildi

        SİİRT'teetkili olan fırtına, otobüs durağını ve ağaçları devirdi. Çevrede kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:30
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        Siirt'te fırtına; otobüs durağı ve ağaçlar devrildi
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        SİİRT'teetkili olan fırtına, otobüs durağını ve ağaçları devirdi. Çevrede kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.

        Gece yarısından itibaren etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Afetevler Mahallesi'nde belediyeye ait otobüsü durağı ve ağaçlar, fırtınada devrildi. Durakta bekleyenin olmamasının olası faciayı önlediği belirtildi.

        Valilik, yağışlar ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile güney yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı bölge halkını, dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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