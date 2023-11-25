Siirt'te jandarmadan Öğretmenler Günü kutlaması

Siirt'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin gününü kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, merkez Şehit Mehmet Kapusuz İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenlerin günlerini kutlayıp çiçek veren ekipler, öğrencilere de jandarma dergisi hediye etti.