Siirt'te jandarmadan Öğretmenler Günü kutlaması
Siirt'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin gününü kutladı.
Siirt'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin gününü kutladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, merkez Şehit Mehmet Kapusuz İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.
Ziyarette öğretmenlerin günlerini kutlayıp çiçek veren ekipler, öğrencilere de jandarma dergisi hediye etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.