Siirt'te kalp ritim bozukluğunda yeni yöntem uygulandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ritim bozukluklarına yeni tedavi yöntemi uygulandı.

Kardiyolog Dr. Muzaffer Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede ilk kez 7 hastaya kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon işlemi gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu tedavi yöntemiyle il dışına sevklerin azaltılacağını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Daha önce kalp ritim bozukluğu şikayetiyle gelen 7 hastaya ilk kez hastanede bir yöntemi uyguladık. Bu hastaların en büyük özelliği sıklıkla çarpıntı ve beraberinde nadir de olsa baygınlık ya da bayılma gibi semptomlar görülüyor. Bu yöntemle hastalarımıza yaptığımız tetkikler sonucunda kalpte ritim bozukluğu olup olmadığını tespit edip buna göre ameliyata alıyoruz. Daha sonra da elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon işlemini uyguluyoruz. Halk arasında sıklıkla 'yakma' tedavisi olarak da bilinir. Bu konuda bize destek olanlara teşekkür ediyorum."

Aslan, ameliyat sonrası hastaların taburcu edildiğini belirtti.