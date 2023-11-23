GÜNCELLEME 6 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 2 mühendis ve 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Şirvan'ın Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi.

Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi.

Vali Kızılkaya, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.

Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Göçükte yaşamını yitirenlerin Giresun nüfusuna kayıtlı maden mühendisi Zekayi Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı maden işçisi Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı maden mühendisi Emre Gökduman (24) olduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

- 3 kişi gözaltına alındı

Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında eksi 350 kotta gerçekleşen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

- Maden ocağının faaliyeti geçici olarak durduruldu

Öte yandan Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında maden ocağının faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, beraberinde Şirvan Cumhuriyet Savcısı ile maden mühendisi, jeoloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti ile göçüğün yaşandığı maden ocağında inceleme yaptı.

- Hayatını kaybeden işçinin cenazesi Siirt'te toprağa verildi

Göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Orhan Gültekin'in cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Gültekin'in cenazesi kılınan namazın ardından Zevye Mezarlığında defnedildi.

Gültekin'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

- Maden mühendislerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren maden mühendisleri Zekayi Can Çalık (32) ve Emre Gökduman'ın (24) cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Çalık'ın cenazesi memleketi toprağa verilmek üzere Giresun'a, Gökduman'ın cenazesi ise İzmir'e uğurlandı.