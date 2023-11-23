Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (6)

CUMHURİYETBAŞSAVCISI,OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Siirt´te biri maden mühendisi, ikisi işçi, 3 kişinin öldüğü, 2 işçinin de yaralandığı maden ocağındaki göçükle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, olay yerinde incelemelerde bulundu. Sarıca, "Vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir" dedi.