Siirt'te Rabia öğretmen resim tutkusunu öğrencilere aşılıyor

Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim öğretmeni Rabia Gül (36), resim tutkusunu öğrencilere aktarıyor.

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2010 yılında Siirt'e atanan Uşaklı Rabia Gül, çocukluk tutkusu olan resim çalışmasını okulun resim atölyesinde öğrencileriyle paylaşıyor.

Resimlerinde kadına yönelik şiddet ve küçük yaşlarda evliliklerin topluma yansıyan olumsuzluklarını çeşitli sembollerle tuvaline yansıtan Gül, yağlı boya çalışmalarını bir alışveriş merkezinde açılan karma sergide sanatseverlerle de buluşturdu.

Gül, AA muhabirine, kadın ve çocukların karşılaştıkları zorlukları resimlerde anlatmaya çalıştığını söyledi.

Eli kalem tuttuğundan beri resim yapmaya başladığını dile getiren Gül, bu tutkuyu öğrencilerine de aşılamaya çalıştığını aktardı.

Gül, "Resim yapma çocukluktan gelen bir aşk. Daha sonra meslek olarak da bunu seçmeye karar verdim. Türkiye'nin dört bir tarafında öğrencim var. Öğrencilerimi en iyi en iyi üniversitelere girmeleri için yetenek sınavına hazırlıyorum." dedi.

12. sınıf öğrencisi Esra Korkmaz da yetenek sınavına hazırlandığını anlatarak, "Her birimizin hedefi güzel bir üniversiteye yerleşmektir. İstediğimiz mesleği seçmek istiyoruz. Çoğu arkadaşımız resimle yeteneklerini geliştiriyor. Hocalarımızın da desteğiyle yeteneklerimizi daha da geliştiriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ayşe Erten de daha önce resme ilginin olmadığını dile getirerek, resim yapmayı Rabia öğretmen sayesinde sevdiğini kaydetti.