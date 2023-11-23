Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        GÜNCELLEME 4 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi

        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 2'si mühendis 1'i işçi 3 kişi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 4 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 2'si mühendis 1'i işçi 3 kişi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

        Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

        Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi.

        Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi.

        Vali Kızılkaya, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.

        Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

        Göçükte yaşamını yitirenlerin Giresun nüfusuna kayıtlı maden mühendisi Zekayi Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı maden işçisi Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı maden mühendisi Emre Gökduman (24) olduğu öğrenildi.

        Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - 3 kişi gözaltına alındı

        Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında eksi 350 kotta gerçekleşen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Hayatını kaybeden işçinin cenazesi Siirt'te toprağa verildi

        Göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Orhan Gültekin'in cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

        Gültekin'in cenazesi kılınan namazın ardından Zevye Mezarlığında defnedildi.

        Gültekin'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (3)
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (3)
        GÜNCELLEME 3 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 3 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (2)
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (2)
        GÜNCELLEME 2 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 2 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        SİİRT'TE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
        SİİRT'TE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı