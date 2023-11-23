Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (5)
        ABONE OL
        ABONE OL

        6SAATÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

        Siirt´in Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Orhan Gültekin´in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Gültekin´in olaydan 6 saat 25 dakika önce sosyal medya hesabından, "Ben hayatta kimseye güvenmem, hep inandığımızı, sevdiğimizi ve sevildiğimizi zannettik. Aslında bu bir aldanıştır" notuyla fotoğrafının yer alıdığı video paylaştığı çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Enkazdan kurtarıldı! Sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı
        Enkazdan kurtarıldı! Sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 5 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 5 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        Siirt'te Rabia öğretmen resim tutkusunu öğrencilere aşılıyor
        Siirt'te Rabia öğretmen resim tutkusunu öğrencilere aşılıyor
        GÜNCELLEME 4 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 4 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (3)
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (3)
        GÜNCELLEME 3 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 3 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (2)
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (2)