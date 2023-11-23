Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (5)

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Siirt´in Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Orhan Gültekin´in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Gültekin´in olaydan 6 saat 25 dakika önce sosyal medya hesabından, "Ben hayatta kimseye güvenmem, hep inandığımızı, sevdiğimizi ve sevildiğimizi zannettik. Aslında bu bir aldanıştır" notuyla fotoğrafının yer alıdığı video paylaştığı çıktı.