Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazada yangın, mekanik arıza nedeniyle çıkmış

        SİİRT´inKurtalan ilçesinde anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, kaza yapan otomobilde çıkan yangının mekanik arıza kaynaklı olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazada yangın, mekanik arıza nedeniyle çıkmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT´inKurtalan ilçesinde anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, kaza yapan otomobilde çıkan yangının mekanik arıza kaynaklı olduğu belirtildi.

        Kaza, 6 Kasım´da Siirt- Kurtalan kara yolu, Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasında meydana geldi. Mehmet Yaşar´ın kontrolünü yitirdiği 72 KA 229 plakalı otomobil, şarampole devrilip, alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde Aynur Yaşar (35), çocukları Beritan (15), Viyan (14), Bahoz (12), Cudi (6) ve Rodi´nin (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Yaşar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Ailenin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında toprağa verildi. 8 kişilik aileden geride Mehmet Yaşar ve o gün köyde anneannesinin yanında kalan 11 yaşındaki kızları Nuarin kaldı.

        BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

        Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen ve 4 savcının görev aldığı soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Soruşturmada otomotiv, makine ve elektrik uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti, 7 sayfalık rapor hazırlayarak Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderdi. Raporda, 39 yaşındaki aracın plastik aksamlarının, iç döşemelerinin, direksiyon ve ön göğüs bölgesi ile yolcu ve sürücü koltuklarının tamamen yandığı, araçta sadece koltukların demir iskeletinin kaldığı belirtildi. Raporda, LPG tankında herhangi bir deformasyon, çatlak veya patlama şeklinde bir hasar bulunmadığının tespit edildiği, yangının motor kısmından alev alarak başladığı, LPG gazı sızıntısının oluşturduğu ısıl basıncın motor kaputunun içini basınçlı bir kap durumuna getirerek patlattığı ve kaputun öne doğru fırladığı belirtildi. LPG tankının ise 30 Aralık 2022'de muayene istasyonunda kontrol edildiği, ekonomik ömrünü tamamlamış olan LPG tüpünün yenilendiği, 2032 yılına kadar kullanılabileceği ve yangın ile LPG tankı arasında herhangi bir illiyet bağı bulunmadığı ifade edildi. Değerlendirmede ise alev kümesinin motor ile radyatör arasındaki iç bölgede bulunması yönündeki bulguların elde edilmesiyle, yangının otomobildeki mekanik arıza kaynaklı meydana geldiği kanaatinin oluştuğu kaydedildi. Yangının başlama nedeninin, aracın hatalı kullanımından kaynaklı olamayacağı kanaatine ulaşıldığı aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Hangi maçları kaçıracak?
        Hangi maçları kaçıracak?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazaya "ömrünü tamamlamış" araç neden olmuş
        Anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazaya "ömrünü tamamlamış" araç neden olmuş
        Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı
        Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı
        Siirt´te polisleri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı
        Siirt´te polisleri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı
        Siirt'te fırtına; otobüs durağı ve ağaçlar devrildi
        Siirt'te fırtına; otobüs durağı ve ağaçlar devrildi
        HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, Siirt'te partisinin il kongresine katıldı...
        HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, Siirt'te partisinin il kongresine katıldı...
        AK Parti Siirt İl Teşkilatı temayül yoklaması yaptı
        AK Parti Siirt İl Teşkilatı temayül yoklaması yaptı