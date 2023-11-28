Siirt Üniversitesinde Filistin'e destek açıklaması

Siirt Üniversitesinde (SİÜ) Filistin'e destek açıklaması yapıldı.

Kezer yerleşkesinde, "İsrail işgal ve soykırımına karşı tek yürek" sloganıyla düzenlenen basın açıklamasına, Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah İstek, Siirt Üniversitesi olarak Gazze halkının yanında olduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini dile getiren İstek, "İsrail Gazze'de soykırım uygulamaktadır. Masum çocukları, savunmasız kadınları ve beli bükülmüş yaşlıları öldürmek insani ölçütlerle açıklanamaz. Yaşananların daha acısı bu hadiselerin tüm dünyanın gözü önünde olmasıdır. İsrail tarafından uygulanan işgal gün geçtikçe daha acımasız bir hale büründü. Geçici değil, kalıcı bir ateşkes olmasını ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını canıgönülden istiyoruz." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şındak da İsrail'i kınayarak, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.