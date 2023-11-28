Siirt'te Eğitim Bir-Sen'den dayanışma yemeği Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile dayanışma yemeğinde bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile dayanışma yemeğinde bir araya geldi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sorunların çözümünde alın teri döktüklerini, haksızlıkların giderilmesinde çaba gösterdiklerini söyledi.

Sendikalarının bir sınıf sendikası olmadığını aktaran Şeker, "Hizmetlisinden şefine, memuruna kadar tüm eğitimcilerin sendikasıyız. Aslında sendikamız sadece eğitimcilerin derdiyle de ilgilenen bir sendika değildir. Bizler geniş coğrafyalarda ümmetin derdiyle dertlenen, yetimhaneler, hastaneler, okullar yapan, sel, afet ve depremlerde maddi ve manevi destek ile insanımıza koşan, kuruş değil duruş sendikacılığı yapan bir sendikayız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da programda konuşma yaptı.

Sendikanın iş yeri temsilcisi Naci Evin de sendika olarak her zaman üyelerinin sorunlarıyla ilgilendiklerini ve bunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını bildirdi.

Programa, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, konfederasyona bağlı sendikaların başkanları ve davetliler katıldı.