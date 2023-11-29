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        Siirt Valisi Kızılkaya, özel birey Eyüp Sarsılmaz'ı makamında ağırladı

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, özel birey Eyüp Sarsılmaz'ı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:10
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        Siirt Valisi Kızılkaya, özel birey Eyüp Sarsılmaz'ı makamında ağırladı
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, özel birey Eyüp Sarsılmaz'ı kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, 2 Kasım'da Baykan Aile Destek Merkezi ziyaretinde tanıştığı ve birlikte türkü söylediği Sarsılmaz'ı ağırladı.

        Kızılkaya, makamda gerçekleşen ziyarette Sarsılmaz'la türkü söyledi, sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Baykan ziyareti sırasında tanıştıkları ve birlikte unutulmaz bir anı paylaştıkları Sarsılmaz'ın yeteneğini takdir ettiğini belirtti.

        Kızılkaya, Sarsılmaz'a saz hediye etti.

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