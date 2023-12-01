Siirt İl Özel İdaresi, 1984 Muşspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig'in 13. haftası, 4. Grup'ta Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor maçıyla start aldı.

Kurtalan İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada İl Özel İdarespor, 45. dakikada Serhat’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Muş 1984 Muşspor, 51. dakikada Ahmet’in attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Başka gol olmayınca maç, 1-1 berabere tamamlandı.

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