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        Siirt'te sis etkili oldu

        Siirt'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:39
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        Siirt'te sis etkili oldu
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        Siirt'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kentte akşam saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

        Siirt-Kurtalan kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Söz konusu kara yolunda sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Jandarma ekipleri, sürücülere yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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