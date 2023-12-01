Siirt'te sis etkili oldu

Siirt'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kentte akşam saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Siirt-Kurtalan kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Söz konusu kara yolunda sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Jandarma ekipleri, sürücülere yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.