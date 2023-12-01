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        Siirt'te engelliler ses yarışmasında yeteneklerini sergiledi

        Siirt'te 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla zihinsel ve bedensel engelli çocuk ve gençlere yönelik ses yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:16
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        Siirt'te engelliler ses yarışmasında yeteneklerini sergiledi
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        Siirt'te 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla zihinsel ve bedensel engelli çocuk ve gençlere yönelik ses yarışması düzenlendi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya kentte rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli çocuk ve gençler katıldı.

        Engelliler, Türkçe, Kürtçe ve Arapça türküler seslendirdi, şiirler okudu.

        Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya'nın da katıldığı etkinlikte seyirciler, türkülere cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

        Bazılarının seslendirilen türküler de halay da çektiği etkinlikte engelliler keyifli zaman geçirdi.

        Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu, Eyüp Sarsılmaz birinci, Kader Korkmaz ikinci ve Aslan Çevik üçüncü oldu.

        Vali Kızılkaya, dereceye giren engellilere ödüllerini verdi.

        Etkinliğe, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Asiye Gürlek, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Meteoroloji Müdürü Songül Geçkel, engelliler ve aileleri katıldı.

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