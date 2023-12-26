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        Siirt´te kayaların düştüğü yol ulaşıma kapandı

        SİİRT´in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:45
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        Siirt´te kayaların düştüğü yol ulaşıma kapandı
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        SİİRT´in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köy yolunda, sağanak nedeniyle sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine ekipleri sevk ekiplerince, yolun tekrar açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yol, yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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