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        Siirt'te 11 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

        SİİRT'te düzenlenen operasyonda yakalanan 11 Afgan göçmen, geri gönderme merkezine gönderilirken; 5 Türk organizatör ise tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:40
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        Siirt'te 11 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı
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        SİİRT'te düzenlenen operasyonda yakalanan 11 Afgan göçmen, geri gönderme merkezine gönderilirken; 5 Türk organizatör ise tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Tespit edilen şüphelilere yönelik Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde düzenlenen operasyonda, durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla ülkeye giren 11 Afganistan uyruklu göçmen ile 5 Türk organizatör yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Yakalanan 11 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için Van Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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