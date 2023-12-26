Siirt'te 11 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

SİİRT'te düzenlenen operasyonda yakalanan 11 Afgan göçmen, geri gönderme merkezine gönderilirken; 5 Türk organizatör ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Tespit edilen şüphelilere yönelik Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde düzenlenen operasyonda, durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla ülkeye giren 11 Afganistan uyruklu göçmen ile 5 Türk organizatör yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Yakalanan 11 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için Van Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.