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        Siirt'te 4 kız arkadaş boccede yeni başarılar için çalışıyor

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te milli sporcu Selamet Keşli (16) ile Zeynep Özçelik (15), Asiye Elinç (15) ve Esma Nur Elinç (14), iki yıl önce beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladıkları boccede yeni başarılar elde etmek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:52
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        Siirt'te 4 kız arkadaş boccede yeni başarılar için çalışıyor
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        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te milli sporcu Selamet Keşli (16) ile Zeynep Özçelik (15), Asiye Elinç (15) ve Esma Nur Elinç (14), iki yıl önce beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladıkları boccede yeni başarılar elde etmek için çalışıyor.

        Siirt Mimar Sinan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Selamet, Zeynep ve Asiye'nin, 2 yıl önce okul sporlarında gösterdikleri performans beden eğitimi öğretmeninin dikkatini çekti.

        Bocceye yönlendirilen Selamet, Zeynep ve Asiye, katıldıkları il yarışmasında ilk üçü paylaşınca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki bocce takımına seçildi. Aynı yıl Asiye Elinç'in kuzeni Esma Nur Elinç de takımda yer aldı.

        Selamet Keşli, bu yıl nisan ayında Antalya'da düzenlenen Bocce Türkiye Şampiyonası'nda genç kadınlar kategorisinde gümüş madalya, 26-29 Ekim'de Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 14. Uluslararası Kemer Bocce Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

        Zeynep Özçelik de katıldığı 2023 Türkiye bocce şampiyonalarında 1 gümüş, 2 bronz, Asiye Elinç 2 gümüş ve Esma Nur Elinç de bronz madalya elde etti.

        Önümüzdeki yıl ocak ayında yapılacak Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına katılmak için hazırlık yapan 4 arkadaş, hafta içi okul çıkışlarında ve hafta sonu gün boyu açık ve kapalı parkurda ter döküyor.

        - "Öğretmenimiz bize bocceyi sevdirdi"

        Selamet Keşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli formayla Avrupa şampiyonasına katılarak, ülkesini ve ailesini gururlandırmak istediğini söyledi.

        Bocceye 2 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle ilgi duyduğunu kaydeden Keşli, şöyle konuştu:

        "Öğretmenimiz bize bocceyi sevdirdi. Katıldığım il seçmelerinde birinci oldum. Tam bana göre bir spor. İki defa katıldığım Türkiye şampiyonasında gümüş ve bronz madalya kazandım. Antalya Kemer'de düzenlenen milli takım seçmelerine katıldım ve milli takımda yer aldım. En büyük hedefim dünya şampiyonasına gitmek. Orada adımı tüm dünyaya duyurmak istiyorum."

        Keşli, "Arkadaşlarım da bu yıl katıldıkları Türkiye şampiyonalarında gümüş ve bronz madalya kazandı. Yaşları tutmadığı için milli takım seçmelerine katılamadılar. Ama bu sene gençlerde milli olmak için çok çalışıyorlar. Bu konuda en büyük destekçimiz ailelerimiz." ifadelerini kullandı.

        - Milli takımı hedefliyorlar

        Asiye Elinç de arkadaşı Selamet gibi milli takımda yer almak ve Avrupa şampiyonasına katılmak için çok çabaladığını belirterek, "Ocak 2024'te yapılacak Türkiye şampiyonasından çok umutluyum. İnşallah burada milli takıma seçilirim." dedi.

        Zeynep Özçelik ve Esma Nur Elinç de arkadaşları Selamet Keşli gibi milli takımda yer almak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, bölgede kızların en az bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini anlattı.

        Bocce antrenörü Mesut Eryeşil ise 15 yıl önce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulan bocce takımıyla Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri alan sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

        Spor dalına her geçen gün katılımın arttığına dikkat çeken Eryeşil, gelecek adına umut vadeden Selamet gibi çok sayıda sporcuyu milli takıma kazandırmayı hedeflediklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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