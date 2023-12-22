Siirt'te karda mahsur kalan minibüs ve otomobildeki 6 kişi kurtarıldı SİİRT'in Pervari ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsü ve otomobildeki 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsü ve otomobildeki 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolunda öğlen saatlerinde etkili olan kar, yolu ulaşıma kapattı. Yolda yolcu minibüsü ile bir otomobildeki 6 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Bölgede yağışın devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Pervari Gecittepe grup köy yolunda çalışmaların devam ettiğini, yolu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmasını ve araçlarında zincir bulundurulması gerektiğini söyledi.