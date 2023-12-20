Siirt'te öğrenciler harçlıklarını Gazze'deki çocuklara bağışladı
Siirt Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki çocuklara bağışladı.
Siirt Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’deki çocuklara bağışladı.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere topladıkları parayı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şube Başkanı ve İl Müftüsü Şakir Pinal'a teslim etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinal, duyarlığından dolayı öğrencilere teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Özgür Filistin’in Yanındayız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini dile getiren Pinal, şunları kaydetti:
"Öğrencilerin Filistin'deki kardeşlerine destek olmalarını çok anlamlı buluyoruz. Onların yardım etme duygusu ve oradaki arkadaşlarını düşünmeleri bizleri de duygulandırdı. Allah yapmış oldukları yardımları dergahında kabul eylesin."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.