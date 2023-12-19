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        Siirt´te iki grup arasında bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı

        SİİRT´in Baykan ilçesine iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Nasrettin B. (55) sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:20
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        Siirt´te iki grup arasında bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı
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        SİİRT´in Baykan ilçesine iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Nasrettin B. (55) sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Baykan ilçesi Atabağı beldesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Nasrettin B., sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nasrettin B., ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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