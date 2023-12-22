İYİ Parti Siirt İl Başkanı Dündar, partisinden istifa ettiğini açıkladı
İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
İYİ Parti İl Başkanlığı ve parti üyeliğinden istifasını yazılı açıklamayla duyuran Dündar, şunları kaydetti:
"Devletini, bayrağını, milletini seven duruşumuz aşikardır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin siyasi menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin yanında durmamız söz konusu olamaz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.