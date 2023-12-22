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        İYİ Parti Siirt İl Başkanı Dündar, partisinden istifa ettiğini açıkladı

        İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:08
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        İYİ Parti Siirt İl Başkanı Dündar, partisinden istifa ettiğini açıkladı
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        İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

        İYİ Parti İl Başkanlığı ve parti üyeliğinden istifasını yazılı açıklamayla duyuran Dündar, şunları kaydetti:

        "Devletini, bayrağını, milletini seven duruşumuz aşikardır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin siyasi menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin yanında durmamız söz konusu olamaz."

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