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        Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüs, ekiplerce yürütülen çalışmaların ardından yoluna devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 19:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:52
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        Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüs, ekiplerce yürütülen çalışmaların ardından yoluna devam etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 köy ve mezraya hizmet veren Geçittepe grup köy yolunda yolcu taşıyan minibüs, kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

        Bilgi verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan minibüs, yoluna devam etti.

        Geçittepe köyü ve çevresindeki yerleşim yerlerinin yollarını kullanacak sürücülerin gerekli ekipmanları bulundurarak trafiğe çıkmaları gerektiği bildirildi.

        Bölgede yol açma çalışmaları sürüyor.

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