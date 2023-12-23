Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Düğüncüler köyünde üçüncü çocuğuna hamile olan Asya Üskan'ın (35) rahatsızlanması üzerine yetkililere haber verildi.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yolu açılan köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri Üskan'ı Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Üskan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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