Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "20'nci Yılında Türkiye'de Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

        Siirt'te denetimli serbestlik sisteminin 20. yılı dolayısıyla "20'nci Yılında Türkiye'de Denetimli Serbestlik" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:36 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "20'nci Yılında Türkiye'de Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te denetimli serbestlik sisteminin 20. yılı dolayısıyla "20'nci Yılında Türkiye'de Denetimli Serbestlik" paneli gerçekleştirildi.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Siirt Üniversitesi (SİÜ) işbirliğiyle İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Kemal Kızılkaya panelin açılışında yaptığı konuşmada, denetimli serbestliğin yalnızca bir infaz yöntemi değil, insanı merkeze alan, toplumsal barışı güçlendirmeyi hedefleyen, adalet ve vicdanı buluşturan önemli bir kamu hizmeti olduğunu söyledi.

        Türkiye'de bu sistemin, uygulanmaya başladığı 2005 yılından bu yana önemli bir gelişme gösterdiğini ifade eden Kızılkaya, "Sistem, hukukun üstünlüğü, insan onuru ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmuştur. Bugün gelinen noktada denetimli serbestlik, suçla mücadelede önleyici, infaz sürecinde iyileştirici, bireyin yeniden topluma kazandırılmasında ise rehberlik edici bir rol üstlenmektedir. Temel amaç bireyi yalnızca cezalandırmak değil, ıslah etmek, rehabilite etmek ve topluma uyumunu sağlamaktır." dedi.

        Denetimli serbestlik sürecinde paydaş kurumların büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kızılkaya, bu sisteminin başarısının yalnızca mevzuatla değil, insana dokunan, sorumluluk bilinci yüksek bir kamu anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti.

        Kızılkaya, denetimli serbestlik uygulamalarının, aile yapısının korunmasına, suç tekrarının azaltılmasına ve bireyin üretken bir şekilde topluma kazandırılmasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

        Bu yönüyle sistemin, sadece bir adalet hizmeti değil, aynı zamanda toplumsal bütünleşmeyi ve sosyal kalkınmayı destekleyen güçlü bir model olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Özellikle vurgulamak isterim ki bu başarının arkasında adalet teşkilatımızın özverili çalışmaları, kolluk kuvvetlerimizin desteği, kamu kurumlarımız, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerin işbirliği bulunmaktadır. Bu çok paydaşlı yapı, denetimli serbestlik sisteminin en güçlü yönlerinden biridir. Mülki idare amirleri olarak bizler, kamu düzeni ve güvenliğini sağlarken, aynı zamanda sosyal devlet ilkesinin sahadaki temsilcileri olma sorumluluğunu da taşımaktayız."

        Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun da denetimli serbestlik uygulamasının önemine değinerek, panelin denetimli serbestlik adına geçmiş deneyimlerin paylaşılmasına, iyi uygulamaların değerlendirilmesine ve geleceğe yönelik yol haritalarının belirlenmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığını belirtti.

        Daha sonra panele geçildi.

        Panelin moderatörlüğünü de yapan Başsavcı Coşkun'un, "Denetimli Serbestlik Sisteminin Tarihsel Gelişimi ve Avrupa Ülkeleri ile Kıyaslanması" konulu sunumunun ardından Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, SİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Kaan Demirbaş ve SİÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Gaffar Derin de sunum yaptı.

        Konuşmacılara plaket takdim edildi.

        Panele, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar, hakim ve savcılar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Siirt'te tahlil sonuçlarını değiştirdiği iddiasıyla 8'i sağlık çalışanı 30...
        Siirt'te tahlil sonuçlarını değiştirdiği iddiasıyla 8'i sağlık çalışanı 30...
        Şüphelilerin uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere oper...
        Şüphelilerin uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere oper...
        Siirt'te kaçak avcılıkla mücadele devem ediyor
        Siirt'te kaçak avcılıkla mücadele devem ediyor
        Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ort...
        Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ort...
        Siirt'te öldürülen kadının çalınan altınlarının kuyumcuda bozulduğu anlar k...
        Siirt'te öldürülen kadının çalınan altınlarının kuyumcuda bozulduğu anlar k...
        Siirt'te komşusunu öldürdüğünü itiraf eden zanlının çaldığı bilezikleri sat...
        Siirt'te komşusunu öldürdüğünü itiraf eden zanlının çaldığı bilezikleri sat...