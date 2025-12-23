Siirt'te midelerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı
Siirt'in Baykan ilçesinde midelerinde 1 kilo 597 gram uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3'ü kadın 4 zanlı tutuklandı.
Siirt'in Baykan ilçesinde midelerinde 1 kilo 597 gram uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3'ü kadın 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Aralık'ta ilçedeki Şehit Bünyamin Torğut Polis Uygulama Noktası'nda iki aracı şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, araçlardaki 3'ü kadın 4 İran uyrukluyu, üst aramalarının ardından kentteki hastanelere götürdü.
Yapılan radyolojik görüntülemeler neticesinde şüphelilerin midelerinde çok sayıda cisim olduğu belirlendi.
Zanlıların midelerinden 119 paket halinde 1 kilo 597 gram eroin ve metamfetamin çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.